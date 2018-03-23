|Савченко заявила, что условия в СИЗО СБУ хуже, чем у "агрессора"
|23.03.2018 10:50
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую Генеральная прокуратура Украины подозревает в организации теракта против высших органов власти страны, пожаловалась на условия в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), где она провела ночь.
Об этом она заявила в Шевченковском райсуде Киева, где ей будут избирать меру пресечения.
Адвокаты просят выпустить Савченко из бокса. Обвинение не возражает. Савченко тоже, но пустила шпильку:
"Зачем выпускать, если все равно закроете?". Судья удалился решать. "Это буквально на пять минут".
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