Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую Генеральная прокуратура Украины подозревает в организации теракта против высших органов власти страны, пожаловалась на условия в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), где она провела ночь.

Об этом она заявила в Шевченковском райсуде Киева, где ей будут избирать меру пресечения.

Адвокаты просят выпустить Савченко из бокса. Обвинение не возражает. Савченко тоже, но пустила шпильку:

"Зачем выпускать, если все равно закроете?". Судья удалился решать. "Это буквально на пять минут".

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