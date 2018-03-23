Меркель не исключает, что в связи с делом Скрипаля в адрес РФ возможные "дальнейшие меры"

Об этом она сказала после завершения первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщает DW.

"Мы полны решимости в случае необходимости реагировать и дополнительными мерами", - отметила немецкий руководитель.

По ее словам, представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что все с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и этому нет никакого другого объяснения".

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.