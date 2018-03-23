Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области появилось граффити, которое не оставляет равнодушным.

Соответствующий снимок уличного искусства опубликовал на своей странице в блогер Necro Mancer, передает .

Фото красноречиво показывает настроение жителей города, который находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований, вернуться в состав Украины, но в тоже время не скрывает разочарования.

"Верните, как было. За что мы боролись", - значится в граффити на одной из стен.

— Necro Mancer (@666_mancer)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира