|Верните, как было: появилось очень показательное фото с Донбасса (фото)
|23.03.2018 10:53
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Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области появилось граффити, которое не оставляет равнодушным.
Соответствующий снимок уличного искусства опубликовал на своей странице в блогер Necro Mancer, передает .
Фото красноречиво показывает настроение жителей города, который находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований, вернуться в состав Украины, но в тоже время не скрывает разочарования.
"Верните, как было. За что мы боролись", - значится в граффити на одной из стен.
— Necro Mancer (@666_mancer)
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