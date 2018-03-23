Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее осчастливил российский продюсер. Тодоренко: Совсем скоро у меня будет собственный проект Фото: reginatodorenko / Instagram Об этом она сообщила на своей странице в Instagram."Он дал! Он дал! Ура! Николай Продюсерович может сделать ведущую счастливой. Совсем скоро у меня будет собственный проект", – написала она под фото, на котором ее обнимает продюсер Николай Картозия.Тодоренко вела тревел-шоу "Орел и решка" с Колей Сергой, позже – с Лесей Никитюк. Затем к проекту присоединилась Натали Неведрова.В конце 2017 года Тодоренко переехала в США, после чего вернулась в РФ, где стала вести программу "Мейкаперы" на канале "Пятница". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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