Журналист Андрей Бабицкий — о том, как министр иностранных дел Британии Борис Джонсон одной фразой выставил себя идиотом.

Вчерашний день можно уже назвать днём конца британской дипломатии, поскольку в дипломатической сфере есть и писаные, и неписаные законы и норма, которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах. Так, например, нельзя сравнить главу другого государства с величайшим злодеем в истории, не позаботившись ни о доказательствах, ни о том, что подобные слова должны иметь вполне определённые правовые последствия.

Если, будучи одним из чиновников высшего звена, вы назвали зарубежного политика Гитлером, то значит, должны предельно аккуратно и доказательно объяснить, на каком основании вы это сделали, и после этого призвать народы планеты создать новую антигитлеровскую коалицию, чтобы дать отпор новому агрессору. Далее вы должны настаивать на созыве нового Нюрнбергского трибунала, который должен будет провести судебное следствие по факту массовых военных преступлений и преступлений против человечности, а также осудить людоедскую идеологию, положенную в основание преступной деятельности.

Просто сказать, что вот этот человек, он как Гитлер, мило улыбнуться и на голубом глазу вернуться к своим делам, как ни в чем не бывало, вы не можете. Обвинение, вами выдвинутое, является настолько тяжким, что оно должно быть непременно обосновано и доказано. В противном случае вы обретаете репутацию безответственного идиота, который не знает цену словам и абсолютно ничего не знает о высокой и обязательной дипломатической этике.

Таким идиотом вчера оказался министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который раньше мог озадачить окружающих и мировое общество своими экстравагантными выходками и внешним видом, но всё же не претендовал на то, чтобы обрушить к чёртовой матери всю дипломатию собственной страны и превратить себя в абсолютно анекдотическую и невоспринимаемую сообразно своему статусу фигуру.

Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу, который состоится в России, с Олимпийскими играми, проводившимися в нацистской Германии. "Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу. — Прим. ред.), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года", — заявил господин министр на заседании парламентского комитета по международным делам. При этом глава внешнеполитического ведомства Британии, сделав это заявление, тут же сломал собственную логику, как никчёмную дешёвую игрушку.

Чудовищная параллель между российским президентом и Гитлером требовала вполне определённых выводов. Если с российским лидером дела обстоят настолько плохо, то бойкот чемпионата — это самое малое, что можно предложить для противодействия погрязшей во лжи и злодеяниях кремлёвской верхушке. А вообще, по-хорошему, если ситуация представляется столь неутешительной, то речь должна идти о совместных действиях только прогрессивного человечества по обузданию циничного и безжалостного душегуба.

Но ничего подобного сказано не было. Наоборот, британская футбольная команда, по словам Джонсона, должна принять участие в предстоящем спортивном турнире. "Думаю, будет неправильным их наказывать, будет очень жаль", — сказал министр. То есть, жалея спортсменов, Джонсон отправляет их прямиком в логово Гитлера, помогая при этом Путину успешно провести операцию прикрытия: переключить внимание международной общественности с ужасного отравления Скрипаля, совершённого Кремлем, на красивый спортивный праздник.

Аналогий, подобных той, которой воспользовался господин дурак, не позволяют себе даже украинские министры и президент, хотя они могут позволить себе многое, если не всё. Но к их безутешным сетованиям и проклятиям уже прислушиваются постольку-поскольку — рассказы об ужасных русских, оккупировавших Украину, воспринимаются как гипербола, извинительная в устах политиков из разрушенной их же усилиями нищей страны, не имеющей никаких перспектив стать полноценным государством. Их выпускают на сцену как фигляров из христарадного балагана, разогревающих своими дикими плясками русофобию на разных западных площадках.

То, что Борис Джонсон решил прописаться в этой несуразной компании — его личное дело, но выбор, конечно, кажется странным, катастрофически подрывающим авторитет британской короны в международной дипломатии. Ведь если прецедент будет взят на вооружение, то завтра можно будет окрестить Гитлером любого государственного деятеля, который по тем или иным причинам вызывает у кого-то неудовольствие. Думаю всё же, что этого не произойдёт и выходка лохматого британца так и останется чем-то из ряда вон выходящим, неприменимым в дипломатической практике. А к любым словам и заявлениям Джонсона, надо полагать, теперь будут относиться с опаской — вдруг оратор и в этот раз не понимает, что он несёт. Вот как тогда — когда сравнил Путина и Гитлера.

Андрей Бабицкий

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