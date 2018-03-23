|Перемирие на фронте: оккупанты за сутки ни разу не нарушили режим «тишины»
|23.03.2018 10:57
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Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Об этом сообщает пресс-центр АТО, передает информационное агентство УНИАН.
Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.
«Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно придерживаются условий полного прекращения огня», — говорится в сообщении.
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