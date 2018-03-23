Место Макмастера займет Джон Болтон

Я очень благодарен за службу МакМастер, который сделал выдающуюся работу, и который всегда будет моим другом", - сказал президент США.

По его словам, официальная передача полномочий состоится 9 апреля.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump Donald J. Trump✔@realDonaldTrump I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. 61,6 тыс.

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Отметим, что это уже не первые изменения в команде Трампа в марте 2018-го. Так, президент освободил госсекретаря Рекса Тиллерсона , назначив на его должность главу ЦРУ.

Джон Болтон при администрации Джорджа Буша-младшего был заместителем государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В 2005-2006 годах был послом США в ООН. Он также был одним из претендентов Трампа на пост госсекретаря США.

Болтон выступает за вооружение Украины и предоставления ей перспективы членства в НАТО. Он в 2017 году заявлял, что на месте Трампа давно бы предоставил Украине оружие поражения для сдерживания агрессии России.