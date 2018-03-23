I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.
|Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера
|23.03.2018 10:58
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Место Макмастера займет Джон БолтонПрезидент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. По его должность он назначил бывшего представителя США в ООН Джона Болтона.
Фото: EPA
Я очень благодарен за службу МакМастер, который сделал выдающуюся работу, и который всегда будет моим другом", - сказал президент США.
По его словам, официальная передача полномочий состоится 9 апреля.
Отметим, что это уже не первые изменения в команде Трампа в марте 2018-го. Так, президент освободил госсекретаря Рекса Тиллерсона , назначив на его должность главу ЦРУ.
Джон Болтон при администрации Джорджа Буша-младшего был заместителем государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В 2005-2006 годах был послом США в ООН. Он также был одним из претендентов Трампа на пост госсекретаря США.
Болтон выступает за вооружение Украины и предоставления ей перспективы членства в НАТО. Он в 2017 году заявлял, что на месте Трампа давно бы предоставил Украине оружие поражения для сдерживания агрессии России.
Герберт Макмастер стал советником Трампа после освобождения от должности Майкла Флинна. Макмастер поддерживал позицию Украины относительно агрессии России и выступал за укрепление ее обороноспособности.