В сети появился трейлер третьей части всеми любимого мультфильма "Монстры на каникулах".

Трейлер был обнародован на канале Movieclips Trailers в YouTube.

На этот раз главный герой анимационной ленты, вампир Дракула со всей семьей и друзьями отправится в путешествие на круизном корабле "Монстр". Во время плавания он влюбится в капитана корабля Эрику, которая является потомком убийцы монстров и вампиров Абрахама Ван Хельсинга.

Стоит отметить, что премьера ленты состоится 13 июля 2018 года.

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