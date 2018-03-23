|Пользователей сети покорил новый трейлер мультфильма "Монстры на каникулах 3"
|23.03.2018 11:03
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В сети появился трейлер третьей части всеми любимого мультфильма "Монстры на каникулах".
Трейлер был обнародован на канале Movieclips Trailers в YouTube.
На этот раз главный герой анимационной ленты, вампир Дракула со всей семьей и друзьями отправится в путешествие на круизном корабле "Монстр". Во время плавания он влюбится в капитана корабля Эрику, которая является потомком убийцы монстров и вампиров Абрахама Ван Хельсинга.
Стоит отметить, что премьера ленты состоится 13 июля 2018 года.
Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает популярности новый трейлер Дэдпула 2 с Райаном Рейнольдсом в главной роли, который опубликовала компания 20th Century Fox.
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