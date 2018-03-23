Ранее Bloomberg сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран.

Лидеры Европейского союза поддержали доводы Великобритании о том, что ответственность за покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее только, несет Россия, информирует svodka.net.

В связи с этим на саммите ЕС было принято решение об отзыве посла Евросоюза в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что данная мера не является санкцией против России — посол временно, на месяц, отзывается в Брюссель для консультаций.

Ранее Bloomberg сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва уже рассматривают такую возможность, добавляет The Guardian.

4 марта в британском Солсбери были отравлены россияне Сергей и Юлия Скрипали. Бывший полковник ГРУ в 2006 году был осужден в России за госизмену, а затем выдан Великобритании в рамках обмена шпионами.

Великобритания обвинила в причастности к покушению на Скрипалей Россию, заявив, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производившимся в советское время. Россия отвергает выдвинутые обвинения.

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В качестве санкционных мер Лондон выслал 23 российских дипломатов. Москва выслала столько же британских дипломатов, а также объявила о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и остановке деятельности Британского совета в России.

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