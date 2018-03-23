Что могу сказать… Арестовали нашу Наденьку, голубку сизокрылую. Финальная степень была трогательной: Рада дала согласие на все (снятие неприкосновенности, задержание, арест), вокруг бывшей узницы Кремля сразу же образовался вакуум.

Подошли к ней только Мураев и Шуфрич. Сказали напутственные речи. По всей видимости. Все ждали, что сразу по выходу из сессионного зала ее повяжут, наденут наручники (не одноразовые, пластиковые, а серьезные, металлические) и повезут куда надо.

Сама Савченко тоже так думала. Некоторое время она бесцельно шаталась под Радой в сопровождении сотни журналистов, операторов и плохо переодетых сотрудников СБУ. Собственно активистов-сторонников Нади было не много. Человек пять-шесть. Одна все время орала «Порошенко–Янукович, ваши нары будут поруч». То есть рядом. Один чел был с плакатом «Надия э» («Надежда есть»). Вот и вся группа поддержки. Никаких заявлений экс-депутат, официально признанный террористом, не делала. Обняла старушку мать. Потом сестру. Затем к ней бочком протиснулся районный прокурор. При галстуке, с портфелем. Зачитал взволнованным голосом «пидозру». Подозрение то есть: попытка государственного переворота, покушение на жизнь госдеятелей, подготовка теракта с многочисленными жертвами. По совокупности тянет минимум на пятнашку, максимум – пожизненное. Предложил пройти в одно место, где можно спокойно скоротать время до вердикта Печерского суда. Это здание областного управления СБУ в Аскольдовом переулке. Там есть изолятор, мемориальная камера с койкой, которую двое суток давил экс-президент Грузии Михо Саакашвили. Рядом фирменный магазин «Рошен» с широким выбором разнообразной кондитерской продукции. Печеньки там, вафли с начинкой.

Надя пошла. Собственно говоря, это и было задержание. Произошло оно как-то скомканно, без визуальных эффектов. Просто толпа журналистов, сотрудники СБУ с маленькими сумочками и операторы ломанулись по улице Грушевского вслед за Савченко. Идти недолго. Минут пятнадцать. Все продумано: сняли неприкосновенность – пройдись своими ножками до изолятора. «Террористка» шла спокойно, рядом толкалось пять шесть операторов, профессионально посылающих друг друга на куда подальше. Хороший кадр он, знаете ли, требует определенных усилий. Вот почему на всех телеканалах отдельно ценятся плечистые хамоватые мужики без комплексов. По дороге, чуть не написал «на Голгофу», съемочная группа «СТБ» потеряла дорогой микрофон. Девочка-журналистка чуть не плакала. Бывает… Вот миновали киоск с шаурмой, метро «Арсенальная», кафе быстрого, но некачественного питания «Катюша». Его периодически хотят декоммунизировать за антураж в советском стиле. Но «Катюша» каким-то образом остается, хотя еда там действительно в последнее время испортилась.

Рядом с процессией на медленной скорости движутся три микроавтобуса «Фольксваген». Сопровождают со всех сторон. Народ, который встречается по пути, просто останавливается в шоке: выныривает куча людей с камерами и фотоаппаратами, которые суетятся вокруг женщины в кожанке. Все прозаично и, честно говоря, вообще не интересно. Запал у Нади явно пропал. Не хватило на долгую игру, которая началась в 8.30, на экстренном заседании Регламентного комитета. Вот тогда она явно была в форме. В ход шли домашние заготовки – принесла два граната. В смысле, фрукты. Или овощи? Не важно. Фраза «у него не встал, я не повлажнела» приоткрыла дверь в сложный внутренний мир Савченко. Перепалка с явно поддатым и невыспавшимся генеральным прокурором была эпической. Вся нация ждала фантастического продолжения действа. К примеру, когда Савченко выступала с трибуны и взяла паузу на десять минут – просто стояла и мочала, началось активное обсуждение: «ждет залпа по куполу», «сейчас прилетит», «баржа с минометами подплывает к Раде». Но, повторюсь, ничего не произошло.

Перед тем, как за Савченко закрылись казенные двери управления СБУ, она заорала: «Я свой выбор сделала, теперь сделайте вы». Именно в этот момент, в два часа дня 22 марта 2018 года, нация в очередной раз ополоумела. Два года назад (или чуть меньше) президент Порошенко и руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко наперегонки бежали встречать «всенародную героиню Савченко», освобожденную из «путинских застенков». Когда Петр Алексеевич узнал, что Тимошенко первой приехала в «Борисполь» встречать борт с «нашей Надей», он приказал посадить самолет в Гостомеле, на военной аэродроме. Чтобы в гордом одиночестве под камеры вручить «летчице» громадный букет роз, купленный со скидкой на Бессарабском рынке. Но диспетчер отказался менять путь по команде начальника личной охраны президента. В результате Наденьку встретила Тимошенко.

Теперь Юлия Владимировна благоразумно смылась в Израиль. В командировку. Говорят, встречается там в отеле с вечно беглым олигархом Коломойским. Зато ее заместитель Сергей Соболев чуть ли не с проглотом благодарил главу СБУ Василия Грицака за «блестяще проведенную спецоперацию по предотвращению госпереворта». Какой-то праздник психических заболеваний. Говорить спасибо за разоблачение первого номера избирательного списка собственной партии? А выступление официальной шизофренички Рады, личной «депутатки» Сергея Пашинского, славной нашей Тани Черновол? Оказывается, Савченко вовсе не патриотка, в отличие от нее, которая и справку имеет.

Очень трудно жить в этой стране. Когда я писал о том, что Надя просто шизанунутая и это видно невооруженным взглядом, зачем надувать пиаровский пузырь, делать «героиню» из хрен знает чего, сразу набегали активисты и патриоты. И теперь те же люди орут генпрокурору-алкоголику и главе СБУ: «Распни ее, распни»! Больная страна. Савченко действительно больна, но вы ее такой сделали, не Путин. И это только начало очередной безумной истории «Савченко баллотируется в президенты».

Соответствующее заявление она уже сделала, старт кампании произошел 22 марта. Будет суд. На первых порах аншлаг во всех СМИ. Затем интерес поубавится, но информационные поводы будут появляться постоянно. Сажать героиню Украины, которую посадил Владимир Путин, но отпустил – это, согласитесь, сюжет за гранью любого смысла. Крутовато даже для шизофреника с многолетним стажем. Думаете, не найдется желающих раскручивать данную тему? Причем не в РФ, а на Украине? Отбоя не будет. Речь идет о «бренде», который может «поднять» до десяти процентов голосов на выборах. Клиника: больное общество – больные герои. И да – просвета нет.

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