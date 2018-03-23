|Беременная Шоптенко показала своего мужа
|23.03.2018 11:04
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- так, @kzmr * mlvch, а теперь давай серьёзно! Ну может же быть у нас хотя одна совместная серьезная фотография! - угу - *Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) 21 Мар 2018 в 11:22 PDT
Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык.
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