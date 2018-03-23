Беременная хореограф Алена Шоптенко обнародовала снимок с супругом, бизнесменом Алексеем Ивановым. Шоптенко поделилась семейным снимком Фото: alena_shoptenko / Instagram "– Так, а теперь давай серьезно! Ну может же быть у нас хотя одна совместная серьезная фотография!– Угу", – процитировала она разговор с супругом. - так, @kzmr * mlvch, а теперь давай серьёзно! Ну может же быть у нас хотя одна совместная серьезная фотография! - угу - * Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) 21 Мар 2018 в 11:22 PDT Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шоптенко ивановым алексеем может быть Теги: новости