|Китай планирует в ответ ввести пошлины на товары из США
|23.03.2018 11:06
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КНР уже опубликовала список из 128 товаров, импортируемых из США, на которые могут быть введены встречные пошлиныКитай обнародовал список из 128 товаров, импортируемых из США, на которые могут быть введены пошлины, чтобы сбалансировать потери страны от введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.
Фото: reuters.com
22 марта глава Белого дома Дональд Трамп поручил офиса торгового представителя США и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином.
На фоне всех этих новостей американский промышленный индекс на фондовой бирже в Нью-Йорке в четверг вечером упал сразу на 724,42 пункта (2,93%), остановившись в момент закрытия на отметке 23957 пунктов. А при открытии торгов основной индекс гонконгской бирже Hang Seng упал 3,67% до отметки 29930,23 пункта.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканской соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.
В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.
Также ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.