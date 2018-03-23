КНР уже опубликовала список из 128 товаров, импортируемых из США, на которые могут быть введены встречные пошлины

22 марта глава Белого дома Дональд Трамп поручил офиса торгового представителя США и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином.

На фоне всех этих новостей американский промышленный индекс на фондовой бирже в Нью-Йорке в четверг вечером упал сразу на 724,42 пункта (2,93%), остановившись в момент закрытия на отметке 23957 пунктов. А при открытии торгов основной индекс гонконгской бирже Hang Seng упал 3,67% до отметки 29930,23 пункта.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканской соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.