Вердикт Лондонского суда по иску ПриватБанка к экс-собственникам поспособствует ускорению дел в Украине Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что решение Лондонского суда по иску ПриватБанка к его экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову поспособствует ускорению рассмотрения аналогичных и других связанных дел в украинских судах. "Есть еще одно дело, инициированное ПриватБанком в Великобритании против бывших собственников. Общая сумма (исковых требований – ИФ) - $2,5 млрд. Сейчас все активы экс-собственников заморожены во всем мире. Сейчас в Лондоне активно проходят судебные прения… ми ожидаем, что в ближайшее время мы увидим существенный прогресс, и это поможет нам в других производства, открытых в Украине", - сказал он во время отчета правительства в Верховной Раде в пятницу. А.Данилюк напомнил, что в настоящее время в украинских судах рассматривается ряд исков в отношении бывших собственников за доведение банка до банкротства. В то же время он отметил, что рассмотрение этих дел продвигается так активно, как бы этого хотело Министерство. "Я об этом часто заявлял. Вместо этого мы видим, что те дела, которые возбуждены против государства и государственных органов, продвигаются гораздо быстрее", - подчеркнул А.Данилюк. Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в $5,5 млрд. ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против своих экс-владельцев И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ об аресте по всему миру активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд. Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела. Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривался арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн. Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ю предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



