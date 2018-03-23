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Скрипали могли получить необратимые повреждения мозга из-за отравления
23.03.2018 11:14
Скрипали могли получить необратимые повреждения мозга из-за отравления
Они находятся под мощными успокаивающими и способны общаться
Токсин военного класса, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочь, может привести их к умственной недееспособности.
Скрипали могли получить необратимые повреждения мозга из-за отравления Фото: Yuri Senatorov via REUTERS

Об этом заявил британский судья, выдавший следствию дозволение на отбор образцов крови у пострадавших, пишет Reuters .

Лондонский суд разрешил взять образцы крови у скрипачей для изучения инспекторами по химическому оружию, чтобы подтвердить вывод британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, идентифицировала химическое вещество как часть группы "Новичок".

Согласно решению суда, неназванный врач, который лечит скрипач, сообщил, что они находятся под мощными успокаивающими и способны общаться, и невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.

"Точный эффект влияния на их долгосрочное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть нарушена к неизвестному до сих пор неустановленного степени", - сказал судья Дэвид Уильямс.

Напомним, что  США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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