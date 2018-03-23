Они находятся под мощными успокаивающими и способны общаться

Об этом заявил британский судья, выдавший следствию дозволение на отбор образцов крови у пострадавших, пишет Reuters .

Лондонский суд разрешил взять образцы крови у скрипачей для изучения инспекторами по химическому оружию, чтобы подтвердить вывод британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, идентифицировала химическое вещество как часть группы "Новичок".

Согласно решению суда, неназванный врач, который лечит скрипач, сообщил, что они находятся под мощными успокаивающими и способны общаться, и невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.

"Точный эффект влияния на их долгосрочное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственная способность может быть нарушена к неизвестному до сих пор неустановленного степени", - сказал судья Дэвид Уильямс.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.