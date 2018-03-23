Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран. Отметим, что маршрутная сеть Ryanair из Украины практически полностью будет совпадать с направлениями другого лоукостера, уже работающего в стране — Wizz Air.

Полеты начнутся в конце октября 2018 года, пишет издание Европейская Правда.

Рейсы из Киева:

Барселона — Киев-Борисполь — 4 рейса в неделю.

Братислава — Киев-Борисполь — трижды в неделю.

Варшава-Модлин — Киев-Борисполь — полеты по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Варшавы в 06:50 и посадка в Киеве в 09:30. В обратном направлении вылет в 10:05 с посадкой в ​​Модлине в 10:45.

Вильнюс — Киев-Борисполь — трижды в неделю.

Вроцлав — Киев-Борисполь — по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет с Вроцлава в 6:20, в 9:10 высадка пассажиров в Киеве. Обратный рейс начнется в 9:35, а в 10:25 самолет приземлится во Вроцлаве.

Гданьск — Киев-Борисполь — по понедельникам и пятницам. Вылет из Гданьска в 16:15 и приземление в 19:05 в Киеве. Из столицы Украины рейс будет выполняться в 19:40, а приземляться в Гданьске самолет будет в 20:30.

Дублин — Киев-Борисполь — дважды в неделю.

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Краков — Киев-Борисполь — по понедельникам, пятницам и средам. В среду вылет из Кракова в 8:50 и посадка в 11:30, обратный путь — 12:05-12:50. По пятницам из Кракова рейс начнется в 16:20, а приземление в Киеве в 19:00. На обратном пути пассажиры отправляются в 19:35 и в 20:20 будут в Кракове. По понедельникам запланированное время рейса — 16:35-19:15 из Кракова до Киева и с 19:50 до 20:35 обратно.

Познань — Киев-Борисполь — по вторникам и субботам. В 16:35 самолет покинет Познань, а в 19:45 он будет в Киеве. Из Киева вылет в 20:10, приземление в Познани в 21:10.

Стокгольм-Скавста — Киев-Борисполь — 3 рейса в неделю.

Рейсы со Львова:

Варшава-Модлин — Львов — рейсы в понедельник, пятницу и воскресенье. В 12:00 самолет вылетает из Модлина, а в 14:05 будет во Львове. На обратном пути вылет в 14:40, приземление в 14:45 в Польше.

Дюссельдорф-Веце — Львов — трижды в неделю.

Краков — Львов — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Кракова запланирован на 7 утра, приземление во Львове в 9:00. Обратный рейс — с 9:35 до 9:40..

Мемминген — Львов — 2 рейса в неделю.

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