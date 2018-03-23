|Джамала перетворилась у веселий стікер у Viber (ФОТО)
|23.03.2018 11:17
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Відома співачка, переможниця "Євробачення-2016" та тренер "Голосу країни" Джамала несподівано для шанувальників тепер з'явилася й у іншому форматі - як стікер у популярному додатку для спілкування Viber.
Новиною зірка поділилась зі своїми фанами у Інстаграмі, показавши, як виглядатиме стікер - розробники надихнулись зіркою у якості тренера "Голосу". На стікері Джамала ще з пофарбованим волоссям і говорить "Вірю в тебе!".
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