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Джамала перетворилась у веселий стікер у Viber (ФОТО)
23.03.2018 11:17
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Відома співачка, переможниця "Євробачення-2016" та тренер "Голосу країни" Джамала несподівано для шанувальників тепер з'явилася й у іншому форматі - як стікер у популярному додатку для спілкування Viber.

Новиною зірка поділилась зі своїми фанами у Інстаграмі, показавши, як виглядатиме стікер - розробники надихнулись зіркою у якості тренера "Голосу". На стікері Джамала ще з пофарбованим волоссям і говорить "Вірю в тебе!".

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 22 Бер 2018 р. о 11:56 PDT


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