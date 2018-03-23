|
Савченко: Верю в украинский народ, но не верю в украинскую власть
|
23.03.2018 11:19
|
Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что верит в то, что
украинцы будут жить лучше, чем в Швейцарии. Савченко лишили
депутатской неприкосновенности 22 марта Фото: ЕРА Так она ответила
на вопрос, есть ли у нее друзья, пока не началось судебное
заседание."В политике нет друзей, запомните это раз и навсегда. В
политике есть коллеги и ситуативные союзники. Я не повторю эту
ошибку, которую постоянно пытаются навязать украинскому
народу", – сказала Савченко.По ее словам, она знает цену
каждому человеку, с которым проработала два года."Я верю в
украинский народ, но не верю в украинскую власть", – заявила
нардеп.Она считает, что "мы будем жить лучше, чем Швейцария"."Но
многое зависит от вас", – сказала Савченко, обращаясь к
присутствующим в зале.22 марта парламент Украины лишил
Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и
арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта
Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру
пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По
словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по
делу его подзащитной занимают 246 страниц.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира