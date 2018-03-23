Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что верит в то, что украинцы будут жить лучше, чем в Швейцарии. Савченко лишили депутатской неприкосновенности 22 марта Фото: ЕРА Так она ответила на вопрос, есть ли у нее друзья, пока не началось судебное заседание."В политике нет друзей, запомните это раз и навсегда. В политике есть коллеги и ситуативные союзники. Я не повторю эту ошибку, которую постоянно пытаются навязать украинскому народу", – сказала Савченко.По ее словам, она знает цену каждому человеку, с которым проработала два года."Я верю в украинский народ, но не верю в украинскую власть", – заявила нардеп.Она считает, что "мы будем жить лучше, чем Швейцария"."Но многое зависит от вас", – сказала Савченко, обращаясь к присутствующим в зале.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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