Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал бы совет себе молодому, не избираться на пост главы США. Такое шуточное заявление руководитель государства сделал в рамках "Саммите будущего поколения", передает CNN .

Во время Саммита молодые жители страны имели возможность пообщаться с сотрудниками Белого дома и задать интересующие их вопросы. Один из юных американцев спросил у президента, что бы он посоветовал самому себе в 25 лет.

"Не избираться в президенты", - в шутку сказал Трамп.

Помимо этого, он отметил, что до избрания на пост он был более популярен в средствах массовой информации. После чего пошутил о своем возможном импичменте, вызвав смех в зале.

Как сообщал svodka.net ранее, єкс-модель известного мужского журнала Playboy Карен Макдугал публично призналась в своей связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом в 2006 году, когда тот уже был в браке с Меланией. По словам Макдугал, ей удалось познакомиться с Дональдом на одной из вечеринок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира