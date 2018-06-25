К задержанным моряков не пускают адвокатов

К задержанным моряков не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", - сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Напомним, суд в оккупированном Крыму продлил арест в месяц капитану задержанного у полуострова украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Как сообщал iPress.ua, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) задержали в пятницу , 5 мая, в акватории Черного моря. Экипаж - пять граждан Украины - доставили в аннексирован Крым.

Пстийний представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что подконтрольная Кремлю власть аннексированного Крыму, задержав Украинский рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права .

Также спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что украинские моряки, которых задержали российские пограничники, имели все необходимые документы для вылова рыбы в 12-мильной морской зоне Черного моря .