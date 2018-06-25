|Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются от пищи, - адвокат
|25.06.2018 08:23
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К задержанным моряков не пускают адвокатовМоряки украинского судна "ЯМК-0041", задержаны российскими оккупантами у берегов Крыма, отказались от еды.
Архив. Фото: ТАСС
К задержанным моряков не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.
"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", - сообщил адвокат Эдем Семедляев.
Напомним, суд в оккупированном Крыму продлил арест в месяц капитану задержанного у полуострова украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.
Как сообщал iPress.ua, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) задержали в пятницу , 5 мая, в акватории Черного моря. Экипаж - пять граждан Украины - доставили в аннексирован Крым.
Пстийний представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что подконтрольная Кремлю власть аннексированного Крыму, задержав Украинский рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права .
Также спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что украинские моряки, которых задержали российские пограничники, имели все необходимые документы для вылова рыбы в 12-мильной морской зоне Черного моря .
"С нашей стороны, нарушение усматривается только в выходе за линию государственной границы Украины. Это ответственность капитана и команды. И соответственно этот вопрос для разговора после того, как они вернутся в Украину" , - пояснил представитель Госпогранслужбы.