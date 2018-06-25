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Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются от пищи, - адвокат
25.06.2018 08:23
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются от пищи, - адвокат
К задержанным моряков не пускают адвокатов
Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержаны российскими оккупантами у берегов Крыма, отказались от еды.
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются от пищи, - адвокат Архив. Фото: ТАСС

К задержанным моряков не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", -  сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Напомним, суд в оккупированном Крыму продлил арест в месяц капитану задержанного у полуострова украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Как сообщал iPress.ua,  украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков)  задержали в пятницу , 5 мая, в акватории Черного моря. Экипаж - пять граждан Украины - доставили в аннексирован Крым.

Пстийний представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что подконтрольная Кремлю власть аннексированного Крыму, задержав Украинский рыболовецкое судно,  нарушила нормы международного морского права .

Также  спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что украинские моряки, которых задержали российские пограничники,  имели все необходимые документы для вылова рыбы в 12-мильной морской зоне Черного моря .

"С нашей стороны, нарушение усматривается только в выходе за линию государственной границы Украины. Это ответственность капитана и команды. И соответственно этот вопрос для разговора после того, как они вернутся в Украину" , - пояснил представитель Госпогранслужбы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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