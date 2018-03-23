В этом году украинцам традиционно придется переводить стрелки часов на летнее время в ночь с 24 на 25 марта, передает со ссылкой на .

Сам перевод часов произойдет в 3 часа ночи на час вперед, следовательно чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов.

Ранее не раз поднимался вопрос об отмене перехода на "летнее время". В частности, предполагалось, что после 2012 года переводить стрелки не придется.

Однако, в 2018 году, согласно постановлению Кабинета Министров, процедура пройдет без изменений в последнее воскресенье марта.

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