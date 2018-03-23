Авария на канатной дороге в грузинском Гудаури была вызвана неправильными действиями оператора

Причиной на одном из подъемников грузинского горнолыжного курорта Гудаури, стала ошибка оператора, который после падения напряжения осуществил неправильные действия, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития республики Дмитрий Кумсишвили.

"Изъятыми записями установлено, что 16 марта на самом деле имело место падение напряжения, которое вызвало остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал Д.Кумсишвили на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, оператор должен был перевести канатку на дизель-генератор, а затем спустить вниз находящихся на ней туристов. "К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по существующей инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Д.Кумсишвили.

Министр сообщил, что заключение экспертов будет передано МВД Грузии, которое продолжает следствие по данному факту.

При этом он отметил, что оператор канатной дороги уже отстранен от работы.

Как сообщалось, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

В установлении причины аварии участвовали приглашенные правительством Грузии представители французской компании Bureau Veritas, которые провели все необходимые исследования и представили заключение.

В связи с происшествием МВД Грузии ведет следствие по статье 275 УК "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, в 2 часах езды от Тбилиси. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.