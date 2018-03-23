|Курс биткоина 23 марта падает
|23.03.2018 11:26
|
Курс Bitcoin 23 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял больше 5%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 23 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 8488.00 BTС/USD (-5.55%)
Американская биржа Bitfinex 8479.00 BTС/USD (-5.68%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (8987.00 BTС/USD) упал на 5.55%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 29 074 214 доллара на 3384 биткоина.
Читайте: Курс биткоина 22 марта застыл на месте
Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.
Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/