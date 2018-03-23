|Конгресс США одобрил выделение Украине $ 620 мильйонов
|23.03.2018 11:30
|
Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующий прошлогодний сметуПалата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,700 миллионов долларов.
Украинский президент Петр Порошенко на заседании Конгресса США 18 сентября 2014 в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото: АFР
Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.
Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующий прошлогодний смету.
"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 млн. Долл. Для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. Долл. Больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.
Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летальной оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил Украины.
Кроме того, Государственный департамент и отношение к нему агентства выделят Киеву 420,700 миллионов долларов. Это на 10000000 долларов больше прошлогодних расходы США.
"Увеличенное финансирование направлено на усиление безопасности поддержки Украины по программе" Международное военное финансирование ", - объясняют в посольстве.
Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета США на 2019предусмотрено предоставление Украине $ 200 млн на усиление безопасности и обороны.