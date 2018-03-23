Гибридная война между Россией и Западом продлится минимум до 2030 года, и не исключено, что решится на открытое набег в одну из стран Евросоюза. Такое мнение высказал Алексей Арестович, военный знаток, передает .

По его словам, российские власти отдают себе отчет в том, что сейчас происходит, и Россия продолжит повышать ставки в этой затянувшейся игре.

«Сейчас, когда Путин снова сядет на трон и получит условную легитимность на шесть лет вперед, все будет идти только к обострению. Никакого другого выхода нет, причем это касается обеих сторон. Мы быстро, системно и целенаправленно продвигаемся к серьезному конфликту мирового масштаба между Россией и Западом. Надо правильно понимать, что он, во-первых, уже идет, а, во-вторых, не примет форму обмена ядерными ударами», - считает Арестович.

По его словам, в ближайшие годы произойдут серьезные события, а гибридная война завершится не раньше 2030 года.

«Будут периоды очень жесткого обострения, например, прямая военная операция в Европе с обеих сторон, а будут периоды, когда война будет под ковер, будут душить и травить друг друга», - уверен Арестович.

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