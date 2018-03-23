Возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривают еще пять стран-членов Евросоюза, в частности, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

В ходе состоявшегося накануне в Брюсселе саммита ЕС лидеры блока обсуждали ответ на «нападение на Скрипалей в Солсбери». Оба они, по данным властей Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. С этой точкой зрения на саммите согласились и главы государств-членов Евросоюза. Именно Россия, по их мнению, «с большей долей вероятности», была виновницей этого инцидента.

«Великобритания, Германия и Франция [в ходе встречи в Брюсселе] подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность [за отравление Скрипалей] несет Россия, нет», — добавил один из собеседников газеты, подчеркнув, что лидеры этих государств, по его данным, «договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы».

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Высылку российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте. «Мы рассматриваем такие меры», — сказала она, напомнив также, что не поздравляла Владимира Путина с победой на прошедших в России президентских выборах.

Также о возможной высылке российских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Да, вполне вероятно, что мы пойдем по этому пути», — отмечал он.

При этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который 22 марта также пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, перед началом переговоров в Брюсселе «очень осторожно» обозначил линию своей страны по этому вопросу, замечает The Guardian. «Мы должны выразить нашу солидарность с Великобританией, с британским народом, но в то же время нам нужно расследовать [произошедшее в Солсбери]», — приводит его слова издание.

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