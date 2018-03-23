Центризбирком РФ признал выборы президента РФ, которые выиграл
нынешний глава Кремля Владимир Путин, состоявшимися и
действительными. Путин официально объявлен победителем Фото: ЕРА
Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.Всего
Путин набрал 56 430 712 голосов. На зарубежных участках за него
проголосовали 85,02% избирателей.На втором месте кандидат от
КПРФ Павел Гудинин – 11,77% голосов, на третьем
– Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68%
избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим
Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее процента
голосов.Президентские выборы в РФ прошли 18
марта – в годовщину аннексии Крыма. По словам спикера
Кремля Дмитрия Пескова, Путин назвал результаты выборов
неожиданными.
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