Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей не имеет смысла, поскольку не решает проблемы, считает и.о. министра.

Флюография – устаревший метод диагностики из "советской системы здравоохранения", от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", - написала она.

В поддержку своего заявления и.о. министра приводит ряд аргументов.

"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, следовательно даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше только рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", - пишет она.

По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 человек.

"Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства", - подчеркнула и.о. министра.

В своем сообщении она описала, как проходит диагностирование туберкулеза в "цивилизованных странах".

"В цивилизованных странах это выглядит так:

- На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

- Если врач видит потребность - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2:00 и пациент сможет начать лечиться", - резюмировала Супрун.

Напомним, 24 марта во всем мире проводят День борьбы с туберкулезом. В Украине уже провели ряд акций по этому поводу, в том числе окрасили здание Верховной Рады в красный цвет для привлечения внимания к проблеме.

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