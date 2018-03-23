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В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег
23.03.2018 11:38
В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег
Все пляжи на побережье закроют минимум на сутки
Более 130 дельфинов-гринд выбросились на берег залива Хемелин на юго-западном побережье Австралии.
В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег Фото: abc.net.au

Они оказались на мелководье и почти все погибли: в живых осталось около 15 особей, которые могут спастись, если начнется прилив, - сообщает  ABC News.

На пляже работают десятки волонтеров и сотрудников природоохранных служб. Они поливают водой остались животных и заматывают в мокрые полотенца, а у погибших берут анализы, чтобы узнать причину массового выброса.

 

Департамент охраны окружающей среды предупредил людей об активности акул на берегу и попросил избегать пляжа в ближайшее время. Все пляжи на побережье закроют минимум на сутки.

Ранее сообщалось, что в украинских морях увеличились случаи гибели дельфинов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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