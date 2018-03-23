Все пляжи на побережье закроют минимум на сутки

Они оказались на мелководье и почти все погибли: в живых осталось около 15 особей, которые могут спастись, если начнется прилив, - сообщает ABC News.

На пляже работают десятки волонтеров и сотрудников природоохранных служб. Они поливают водой остались животных и заматывают в мокрые полотенца, а у погибших берут анализы, чтобы узнать причину массового выброса.

Департамент охраны окружающей среды предупредил людей об активности акул на берегу и попросил избегать пляжа в ближайшее время. Все пляжи на побережье закроют минимум на сутки.