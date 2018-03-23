|Олена Кравець розповіла, чому покинула "Лігу сміху"
|23.03.2018 11:39
|
Нещодавні світлини зі зйомок нового сезону "Ліги сміху" немало здивували шанувальників, адже на них не було Олени Кравець, зірки "95 Кварталу", яка кілька сезонів поспіль тішила глядачів жартами та тренерством команди.
Тим часом сама Кравець хвалилася у мережі світлинами з Америки, куди відправилась задля зустрічі з Девідом Лінчем. Така зміна країни не на жарт схвилювала фанів - невже Олена покидає шоу?
"Я нікуди не йшла. Нас просто відправили у відпустку, попросили почекати рік, поки нові члени журі награються", - пожартувала Олена Кравець. - Хоча награтися в "Лізі сміху" неможливо", - говорить вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями