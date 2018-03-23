По плану процесс создания министерства должен продлиться месяц.

Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов, информирует svodka.net.

Об этом сообщает Укринформ.

«Кабинет министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции», — говорится в сообщении.

По плану процесс создания министерства должен продлиться месяц.

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Новое ведомство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

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