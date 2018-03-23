|Глава Ryanair посетил Киев
|23.03.2018 11:46
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Ryanair все же будет работать в УкраинеВ четверг, 22 марта, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лири прибыл в аэропорт Борисполь.
Фотографию головы Ryanair в аэропорту опубликовал министр инфраструктуры Владимир Емельян.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.
Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года.
В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе.
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