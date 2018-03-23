|Китай - одна подпись до Смертельного удара доллару
|23.03.2018 11:49
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В сегодняшней статье на ZH автор назвал Китай злоумышленником, который ворвался в открытую дверь и вполне может нанести смертельный удар по доллару.
26 марта Китай, наконец, запустит фьючерсные контракты на нефть с преобладанием юаня. За последнее десятилетие предполагалось множество «ложных запусков», но на этот раз контракт получил одобрение от Госсовета Китая.
С таким одобрением «нефтеюань» станет реальным, и Китай намерен бросить вызов господствующему «нефтедоллару». Адам Левинсон, управляющий партнер и главный специалист по инвестициям в управлении хедж-фондами Graticule Asset Management Asia (GAMA), еще в прошлом году предупреждал, что Китай, начинает фьючерсные контракты на нефть в юанях и это потрясет тех инвесторов, которые не обратили на это внимания.
Это может стать смертельным ударом для уже ослабшего доллара США и закрепления юаня в качестве доминирующей мировой валюты.
Еще в 2015 году первый удар по нефтедоллару был рассмотрен Китаем. «Газпром нефть», третий по величине производитель нефти в России, решила отказаться от доллара в пользу юаню и другим азиатским валютам.
В том же году Иран последовал этому примеру, используя юань и множество других иностранных валют в торговле, включая иранскую нефть.
В том же году Китай также развил идею создания Шелкового пути и юань начал постепенно становиться более доминирующим на европейских рынках.
Но американский нефтедоллар все еще имел шанс на бой в 2015 году, потому что импорт нефти в Китае был повсюду. Тогда Ник Каннингем из OilPrice.com писал, что несмотря на значительный рост мирового спроса в XXI веке, импорт нефти в Китае за последние месяцы был на взлете. В апреле Китай импортировал 7,4 миллиона баррелей в день, что являлось рекордным показателем и достаточным для того, чтобы стать крупнейшим импортером нефти в мире. Но месяц спустя импорт упал до 5,5 миллиона баррелей в день.
С тех пор эта проблема ушла, сигнализируя о подъеме Китая в доминировании импорта нефти. Скользкий склон к нефтеюаню начинается здесь:
Нефтедоллар поддерживается Tрежери, поэтому он помогает расходовать бюджетные средства США. Уберите это, и у США возникнут проблемы.
Похоже, это время настало ...
Смертельный удар, который начался в 2015 году, снова ударил в 2017 году, когда Китай стал крупнейшим в мире потребителем импортной нефти.
Теперь, когда Китай является ведущим потребителем нефти в мире, Пекин может оказать реальное влияние на Саудовскую Аравию, чтобы оплачивать нефть в юанях. Подозревается, что именно это побуждает китайских чиновников сделать полноценную попытку пересмотреть свою торговую политику.
Так что смотри вперед, последний удар по нефтедоллару может произойти, начиная с 26 марта. Мы намекали на эту возможность еще в сентябре 2017 года ...
Прежде только, стоимость доллара во многом зависит от его использования в качестве транзитного средства при торговле нефтью. Когда это уйдет, мы, скорее только, увидим сильное и устойчивое снижение стоимости доллара.
После того, как рынки нефти будут преодолены, юань получит возможность стать доминирующей мировой валютой в целом. Это еще больше ослабит доллар.
Падение Нефтедоллара может стать лифтом для золота.
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