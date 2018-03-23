|Боевики «ЛНР» предложили Савченко «политическое убежище»
|23.03.2018 11:51
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Задержанной 22 марта по подозрению в подготовке терактов и госпереворота внефракционному нардепу Надежде Савченко, может быть предоставлено «политической убежище» в фейковой псевдореспублике «ЛНР».
Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил представитель террористов «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Он также подчеркнул, что Савченко не координировала свои действия с боевиками.
“Если бы у нас были планы по убийству Порошенко и остальных украинских лидеров при помощи наших сторонников в Киеве, мы никогда об этом не заявили публично. Могу сказать, что Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями”, – сказал луганский политик.
«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к «ЛНР» за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос”, – отметил Дейнего