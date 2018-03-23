|Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и пять из Львова
|23.03.2018 11:54
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В компании планируют за первый год работы на территории Украины перевезти 1 млн украинскомИрландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева. Соглашение между авиакомпанию и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.
"Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро", - говорится в заметке на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.
Поэтому в компании планируют за первый год работы на территории Украины перевезти 1 млн украинском.
"Первые полеты самолетов компании ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру", - отметил гарант.
Напомним, в четверг, 22 марта, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лири прибыл в аэропорт Борисполь .
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.