60% украинцев выступают за досрочные выборы в Раду - соцопрос

Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Более половины граждан Украины позитивно относятся к проведению внеочередных парламентских выборов, сообщил руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун.

"61% положительно относится к предложению распустить нынешнюю Верховную Раду и провести внеочередные парламентские выборы. В декабре прошлого года таких респондентов было 57,1%", - сказал А.Левцун, презентуя результаты опроса "Общественный требование на обновление власти" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно исследованию, 26,6% респондентов не поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов, а 12,4% - затрудняются ответить.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.