Это ведь не сирийские дети, коих мы «просто бомбим как пособников ИГИЛ», и которых, по словам уже спотыкающейся Лавро-лошади, умышленно обсыпают пылью, ради медийной картинки, чтобы потом предъявить предвзятой международной общественности. Это – отравленные дети россиян.

Так всегда бывает: сначала ты совершаешь государственный переворот и узурпируешь власть, потом начинаешь отравлять граждан пропагандой, натравливая их на «хохлов, чухонцев, грызунов, пшеков, макаронников, лягушатников и прочих пиндосов», позже – переходишь к активным действиям с отравляющим Полонием-210 и «Новичком», а страна уже отравлена до такой степени – коррупцией, беспределом и ненавистью, что травится самостоятельно. Ты чувствуешь себя «богоизбранным Царем планеты» и хозяином мусорных полигонов – в то время, как отравляющий газ выбрасывается сам собой, поражая твое население прямо у тебя под носом. И еще вчера голосующий за тебя восторженный плебс вдруг начинает звереть и выходить на улицу, угрожая «засунуть очки в задницу» назначенным тобой чиновникам. Пока не тебе. Но снаряды летят в твою сторону и ложатся все ближе, информирует svodka.net.

Особенно – когда между пострадавших – десятки детей. Это ведь не сирийские дети, коих мы «просто бомбим как пособников ИГИЛ», и которых, по словам уже спотыкающейся Лавро-лошади, умышленно обсыпают пылью, ради медийной картинки, чтобы потом предъявить предвзятой международной общественности. Это – отравленные дети россиян. И их много. И они отравлены в ближайшем Подмосковье. Ты вынужден послать на усмирение толпы свою крестницу, дабы она пообещала закрыть ядовитую свалку в течение одной-двух недель. Тебе даже не докладывают о том, что борьба за закрытие этого отравляющего анклава ведется уже больше года, что чиновники все это время разгоняли стихийные протесты, пытаясь «замять тему», потому что на здоровье людей им плевать, они видят себя успешными «вахтовиками», наворовавшими здесь, и благополучно смотавшимися с наворованными денежными мешками на проклинаемый Запад. А этот народец вечно что-то хочет: ноет, требует, ворчит, мешает развернуться во всю ширь.

Тебе не до этой локальной неприятности, хотя ты и заявил, что «поставил даже отдельную свалку в Балашихе под личный контроль». Ты – только мусора начальник и помоек командир. Но тебе некогда. Надо принимать поздравления от Назарбаева, Мадуры и Ким Чен Ына. Надо с Трампом потрепаться и успеть плюнуть в сторону Терезы Мэй, дел – уйма. А тут какой-то Волоколамск.

Твой очередной срок начинается тревожно. Ты настроен воинственно по отношению ко всему миру, потому что тебя воспринимают как беспримесный яд, забиячливый политический токсикоз и морально-нравственную идиосинкразию. Ты готовишь население к какой-то «ядерной войнушке», к «неизбежному столкновению во имя защиты». И это еще не схлопнулась экономика, в которой ты «ни бум-бум». Это еще не случились крупные техногенные катастрофы, которые непременно произойдет в силу полнейшей изношенности советской инфраструктуры. Просто потому что нельзя так потребительски разворовывать страну, ничего в нее не вкладывая. Ты подложил столько «мин замедленного действия» — экономических, политических, социальных, национальных, локальных и глобальных, — что, когда они начнут рваться – одна за другой – ты будешь просто, как животное, прятаться по углам, и в каждом углу тебе будет мерещиться тень Каддафи.

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Они еще не поняли, как жестоко их обманули. Они еще не знают, какую отраву им продают в магазинах и каким ядом пичкают по телевизору. А когда узнают, как их травят, кто и во имя чего – не помогут ни Собчак, ни Воробьев, ни даже Шойгу с Золотовым. И сердитый охлос, осознавший, что нет в стране ни судов, ни прокуроров, ни даже неподкупных следователей и ментов, и надеяться не на кого, в то время как Китай уже гонит военную технику в Забайкалье, потому что эти территории по факту сданы китайцам… Узнав об этом, охлос однажды очень оскорбится и захочет «засунуть в задницу» уже не очки, а что-нибудь посерьезнее. И не местной главе администрации, а непосредственно – тебе.

Нельзя угрожать всему миру отравлением, не отравившись при этом самому. Нельзя вечно бомбить и производить химические атаки в далеких странах, оставаясь безнаказанным. Закон бумеранга сработает все равно. Вернется – как глупому населению, не способному связать одно с другим, так и творцам беспредела, кажущимся сегодня неприкасаемыми небожителями.

По оценке Гринпис, Москва производит 20% мусорных отходов всей страны, а площадь мусорных свалок Подмосковья почти равна площади Садового кольца столицы. Сводки новостей о «выбросах сероводорода в Подмосковье», регулярно появляющиеся в последнее время, напоминают сводки с фронта. За 18 лет правления, раз уж все в этой стране подчиняется лично тебе, и работает «под спец-контролем в ручном режиме», ты даже не удосужился перенять передовой опыт утилизации отходов, чтобы они не отравляли жизнь населению. Ты не годишься даже в мэры среднего городка, не говоря уже о должности Президента. Ты – сплошной и нескончаемый «самопиар», то грозящий, то – разящий, то – политически смердящий.

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Фарт закончился. Разрушено все, и Фортуне негде развернуться в твою сторону: ты сам создал эту пустыню с руинами. И то, что очередной срок начинается столь тревожно – результат твоей преступной некомпетентности и сатанинской жажды бесконечной власти. И настанет день, когда ты станешь молиться, чтобы тебя не траванули свои же и не посадили на вилы те, кто еще вчера верещал «Крым наш!». И станешь уговаривать «врагов» забрать тебя в Гаагу, чтобы дожить свои скорбные дни хотя бы там. Потому что, если они не «заберут» — не написать тебе мемуаров. И программного «Майн кампф» не написать.

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