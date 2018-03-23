Гройсман поручил ГФС подготовить статистику обращений по передосмотрам грузов на таможне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил и. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) подготовить статистику обращений правоохранительных органов в отношении передосмотра грузов и транспортных средств на таможне.

"Поручаю ГФС провести аналитику, сколько было таких обращений по остановке (грузов и транспортных средств – ИФ), по повторным проверкам от правоохранительных органов, подготовить эту статистику. Мы ее опубликуем: сколько было обращений, сколько было остановок, сколько было доначислено – насколько эффективной была эта работа", – сказал премьер, отвечая на вопрос народного депутата Сергея Лещенко (фракция "БПП") о передосмотрах транспортных средств на Одесской таможне, в ходе Часа вопросов в парламенте в пятницу.

"Отдается множество поручений по проведению проверок, повторных взвешиваний, сканирований, передосмотров… В итоге единицы завершаются протоколами. То есть, речь идет о желании заработать на украинских экспортерах", – сказал Л.Лещенко.

По словам В.Гройсмана, Кабмин готов поддержать законопроект об изъятии у Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры функций по расследованию экономических преступлений.

"Мы готовы поддерживать внесенный вами законопроект и даже предлагаем его расширить, чтобы снять эту проблему с порядка дня", – сказал он.

В то же время премьер выразил удовлетворение работой ГФС, напомнив о росте таможенных поступлений в госбюджет в 2017 году до 70 млрд грн.

"И вопрос не в реформе таможни, но в необходимости поставить сканеры, чтобы "делки" не блокировали тендеры, как это сейчас происходит. Чтобы мы сделали более прозрачными процедуры и применили новые программные продукты. Если не хватит полномочий правительства, приду сюда, в парламент, со специальным законопроектом, чтобы вы разрешили поставить эти сканеры и начать более глубокую борьбу с контрабандой", – указал он.