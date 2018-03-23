Прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный - с 11,7% до 10,3% ВВП

"Первый раз с 2011 года, этот процент уменьшился и стал приближаться к" безопасного "значение в 60%", - сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца на своей странице в Facebook .

Замминистра уточнил, что прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный - с 11,7% до 10,3% ВВП.

Буца напомнил, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины за 2017 с 2,2% до 2,5%, а номинальный ВВП, по данным статистического ведомства, за прошлый год составил 2983000000000 грн, изменение дефлятора - 22%.

"Основная причина - низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", - пояснил замминистра положительную динамику.

Фото: facebook.com/yura.butsa

Он подчеркнул, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году - с 39,9% до 69,4% - произошло в основном благодаря последовательной политике "фанатов гривны по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.

"Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", - считает Буца.