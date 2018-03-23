Как она сказала 23 марта в зале суда, СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже, передает «Украинская Правда».

На вопрос журналистов, как она ночевала в изоляторе Савченко сказала: «Как и в русском — ничем не отличается».

Нардеп не ответила журналистам на вопрос, собирается ли она и в этот раз голодать.

По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе, это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага «, — сказала народный депутат.

Савченко стоит в так называемом «аквариуме». На суд она надела черный свитер с трезубцем на груди.

В зале заседаний присутствовали мать и сестра Савченко и трое ее защитников.

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