|На Дунае ожидается повышение уровня воды
|23.03.2018 12:06
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На реке Дунай возле г. Вилково ожидается повышение уровня воды до 150-160 см.
В реке Дунай ожидается значительное повышение уровня воды, информирует svodka.net.
Возможно затопление пониженных незаселенных участков города.
В реке Дунай в пятницу, 23 марта, ожидается значительное повышение уровня воды, особенно на участке возле города Вилково. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, уровень воды может достичь отметки в 150-160 см. При превышении отметки в 155 см вероятно затопление пониженных незаселенных участков города.
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Как добавили в ведомстве, по состоянию на 8.00 22 марта уровень воды в Дунае возле г. Вилково составлял 140 см.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровня воды в реках бассейна Припяти.