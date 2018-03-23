По словам источников газеты The Guardian, Великобритания, Германия и Франция в Брюсселе согласились, что альтернативных вариантов ответственности России за покушение на экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля нет, ряд стран ЕС могут выслать российских дипломатов. Ряд стран ЕС могут высласть российских дипломатов из-за инцидента со Скрипалем Фото: ЕРА (архив) По словам источников газеты, Великобритания, Германия и Франция в Брюсселе согласились, что альтернативных вариантов ответственности России за покушение на экс-шпиона нет.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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