В одном из департаментов Харьковского горсовета сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Нацполиции проводят обыски. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook, передает

"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции", - сообщил он.

По его словам, только проводится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

"Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства.

Как сообщал в Харьковской области разоблачили агентурную сеть российских спецслужб.

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