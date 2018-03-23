На Харьковщине задержана главный архитектор города

Прокуратура Харьковской области вместе с управлением защиты экономики Национальной полиции в области задержали при получении взятки начальницу управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, за согласование технической документации по размещению двух МАФов чиновница требовала и получила от предпринимателя 40 тыс. грн.

"За получение необходимой разрешительной документации на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности чиновница взяла 40 тыс. грн - по 20 тыс. грн за каждый киоск", - цитирует пресс-служба начальника отдела прокуратуры Харьковской области Максима Блохина.

Во время проведения обыска в служебном помещении изъято 20 тыс. грн.

Задержанной объявлено подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

В настоящее время чиновница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Сотрудники прокуратуры готовят ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, задержанная - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений Купянского горсовета Елена Кошелева-Скляр.