До абсолютного большинства кандидату не хватило четырех голосов

Об этом сообщает El Mundo .

За него проголосовали сепаратистские партии Junts per Catalunya и Esquerra de Catalunya. В то же время левая сепаратистская партия CUP не голосовала за кандидатуру турула, что помешало его избранию. До абсолютного большинства ему не хватило четырех голосов.

Жорди турула еще имеет второй шанс быть избранным - через 48 часов парламент Каталонии должен провести второй тур голосования. При обычных обстоятельствах препятствий к избранию турула главой правительства уже не оставалось бы, поскольку во втором туре голосования довольно простого большинства голосов.

Однако в пятницу судья Верховного суда Пабло Льярена может объявить об аресте турула и это помешает ему присутствовать в парламенте Каталонии в субботу, когда должен состояться второй тур голосования.

Если в течение ближайших двух месяцев со дня первого голосования за нового главу правительства каталонский парламент не сможет избрать того, кто возглавит регион, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.

Напомним, в начале марта прежний глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается участвовать в выборах президента Женералитата Каталонии, и выдвинул на эту должность задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

Однако Верховный суд Испании оставил в тюрьме каталонского лидера Жорди Санчеса , который находится там с октября по обвинению в сепаратизме.

Как известно, парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосования. В свою очередь Кабинет министров Испании распустил парламент и правительство Каталонии , назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент .

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.