Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу…

Дружина господаря Одеської мерії Володимира Галантерніка ( про його Британську бізнес-імперію я ) Наташа Зінько побувала в Москві на презентації модної колекції. Прекрасно те, що на цьому заході американський дизайнер Heron Preston презентував футболку із зображенням Путіна на всі груди.

Зінько навіть сфоткалась з ним і підписала . А самий прикол в тому, що на спільному фото, Престон одягнений як раз в ту саму футболку з президентом Росії. Але не дарма ж Наташа — армия самого прихованого «бізнесмена» Одеси. Майстер конспірації спробувала зафотошопіть портрет Путіна на футболці свого друга. Але трохи палєвно.

Між іншим, презентація проходила за два дні до виборів Путіна. Не здивуюсь, якщо сімейство Галантерніков спеціально прилетіли в Москву, щоб разом з громадянином РФ Трухановим виконати свій обов’язок і проголосувати за свого царя-батюшку.

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