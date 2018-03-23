|Гройсман заявил, что мог бы решить вопрос автомобилей на "евробляхах" за месяц
|23.03.2018 12:18
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Премьер-министр отметил, что он выступает за равные условия для всехПремьер-министр Владимир Гройсман заявил, что если бы парламент делегировал решение вопроса автомобилей на иностранных номерах Кабмина, это сделали бы в течение месяца.
Фото: prm.ua
Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству 23 марта, трансляцию вел официальный канал "Рада".
В ответ на вопрос нардепа от "взаимопомощи", председателя подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствование Таможенного кодекса налогового комитета ВР Татьяны Остриков по авто на иностранном регистрации, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мог бы быстро решить проблему в Кабмине.
"Я знаю, что вы очень тщательно заботитесь этим вопросом в комитете. И мы готовы участвовать, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины. Если вы делегируете право правительства урегулировать этот вопрос, я его урегулирую течение одного месяца. Но если речь идет о то, что оно должно быть урегулирован в рамках парламента, то конечно, здесь нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссию с ассоциацией ", - сказал Гройсман.
Он отметил, что является сторонником равных условий для всех.
"Какие это будут условия - давайте вместе решать в рамках парламента. Мы готовы приобщаться к дискуссии и готовы занимать конструктивную позицию. Если украинский парламент большинством голосов примет решение в способ принятия постановлений Кабмина урегулировать этот вопрос, я это сделаю в течение месяца", - заявил премьер -министр.
Напомним, с имнадцять жителей Перемышля и окрестностей является владельцами 12500 автомобилей , которые ездят по Украине.
В общем, согласно информации ДФС Украины, по состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425 400 транспортных средств с иностранной регистрацией . Из них с нарушением срока - более 246 400 авто.