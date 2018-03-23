Президент США Дональд Трамп решил сменить советника по национальной безопасности, передает «Голос Америки».

Как сообщил в четверг Трамп в своем «Твиттере», генерала Г.Р. Макмастера сменит Джон Болтон, в прошлом постоянный представитель США в ООН, а ныне аналитик консервативного телеканала Fox News.

Как сообщают в Белом доме, Трамп и Макмастер пришли к «взаимной договоренности», что генерал подаст в отставку и выйдет на пенсию.

«Они обсуждали это уже довольно давно, – рассказал источник в администрации. – Сроки ускорили, поскольку они оба сочли, что важно посадить на место новую команду, избежав постоянных слухов. Это не связано с какими-либо моментами или инцидентами. Скорее это результат продолжающегося обсуждения».

Макмастер опубликовал следующее заявление: «После 34 лет службы нашей стране я прошу отставки из Армии США, начиная с этого лета, после чего я оставлю государственную службу».

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В заявлении Трампа, опубликованном одновременно с его твитом, говорится, что генерал помог «разработать нашу стратегию национальной безопасности под лозунгом «Америка прежде всего», оживить наши альянсы на Ближнем Востоке, сокрушить ИГИЛ, привлечь КНДР за стол переговоров и укрепить процветание нашей страны. Благодаря этой работе и этим достижениям Америка будет двигаться дальше, опираясь на свои экономические и военные преимущества».

Глава аппарата Белого дома отставной генерал Джон Келли заявил, что Макмастер разрабатывал для президента разные варианты и следил, чтобы все они были представлены в полном объеме.

Болтон, который с 2001 по 2005 гг. занимал пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, считается сторонником жесткой линии и интервенционистом в вопросах внешней политики и обороны.

Недавно он призывал нанести удар по КНДР и выйти из ядерного соглашения с Ираном.

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