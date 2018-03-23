Забронировать билеты на Ryanair за 10 евро можно до 26 марта. Такое предложение распространяется на период путешествий с октября 2018 по март 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает корреспондент .

"Авикомпания Ryanair отметила начало полетов в Украину, выпустив авиабилеты по цене 19,99 евро, но потом мы эту цены снизили до 9,99 евро. Специальное предложение распространяется на период путешествий с октября 2018 по март 2019 года. Билеты на этот период можно забронировать до полуночи понедельника 26 марта", - отметил он.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко анонсировал, что первое время значительная часть мест в самолетах лоукост-авиакомпании Ryanair будут продаваться по 10 евро.

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