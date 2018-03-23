В 23 года она попала на войну в Ираке – с тех пор и началась ее воинственная жизнь.

Тогда, 14 лет назад, ее в кругах армейцев знали по кличке «Пуля». Савченко в группе миротворцев принимала участие в событиях в Ираке.

«Прозвище «Пуля» мне дал комбат 13-го отдельного батальона 95-й бригады в Житомире. Не знаю, чего меня так назвали, но здесь ребята уже сменили на «Фугас». Получилось Надька-фугас, а там было Пуля-дура», — говорила тогда Савченко.

В 2005 году она вернулась в Украину и поступила в Харьковский университет воздушных сил. Дважды Савченко оттуда отчисляли с формулировкой «непригодна к полетам». Надежда возобновлялась и в итоге стала штурманом вертолета МИ-24. Летчицей сама себя она назвала уже впоследствии.

«Возможно, просто любишь атмосферу, вероятно, саму ситуацию, вероятно, армия – это твое, твоя работа», — говорила она.

Во время Революции Достоинства в объективы камер Надежда Савченко попала в столкновениях на Грушевского, когда уговаривала протестующих отойти и объясняла, что силовики действуют по приказу.

Уже на фронте, взяв отпуск в ВСУ, Савченко оказалась в составе батальона «Айдар».

17 июня 2014 года вместе с группой добровольцев она из городка Счастье отправилась в сторону Луганска.

«Пошли за водкой к гольф-клубу, не зная, то наша территория или не наша. И через то попали все», — считает десантник 80-й бригады Николай Патрощук. Он вспоминает, что его вместе с сослуживцами отправили на помощь отряду Савченко, и в том бою подразделение потеряло бойцов, а сама Савченко попала в руки боевиков из-за собственной небрежности.

«Она выбежала на другую сторону дороги. Там чеченец дал прикладом по затылку и забрал ее в плен», — утверждает участник событий. «Она вышла на дорогу, на перекресток, где происходила перестрелка. Со стороны безопасности это было бессмысленно. Ведется двусторонняя стрельба, и выйти посередине, говорить по телефону… В итоге сама была ранена», — говорит заместитель командира батальона 80-й десантно-штурмовой бригады Иван Венгрин.

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