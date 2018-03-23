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Исполнительный директор Ryanair: Мы ожидаем, что привезем сотни тысяч европейцев в Украину
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23.03.2018 12:22
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Украина становится очень привлекательной туристической точкой,
заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.
О'Рили: Мы действительно будем изучать возможность открытия
внутренних рейсов Фото: president.gov.ua "Мы не ожидаем, что будет
миллион украинцев за первые 12 месяцев. 40% это будут европейские
путешественники, которые будут приезжать в Украину. Украина
становится очень привлекательной туристической точкой. То есть мы
ожидаем, что мы привезем сотни тысяч европейцев в Киев, во Львов и
через некоторое время, вероятно, в Одессу, в другие города", –
отметил он.По словам О'Лири, Ryanair планирует целую
серию инвестиций в Украину."Мы действительно будем изучать
возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, вероятно,
не в столь отдаленном будущем, говорить даже о открытии баз не
только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины, в
других аэропортах", – заявил директор компании.Он поблагодарил
министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна "за очень жесткие
переговоры, которые прошли в последние месяцы"."И, знаете, как в
футболе чувствуешь себя: Украина играет с Ирландией и практически
ирландцы проигрывают и проигрывают, но сама конкуренция важна. Нам
понравился этот матч", – отметил О'Лири.Сегодня
он подписал контракты с генеральными директорами
аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной
Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018
года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в
пяти – из Львова.Ryanair собиралась выйти на украинский рынок
еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле
Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером,
а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией
условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10
июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в
Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13
июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской
авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их
успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера
на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в
Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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