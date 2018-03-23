Украина становится очень привлекательной туристической точкой, заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири. О'Рили: Мы действительно будем изучать возможность открытия внутренних рейсов Фото: president.gov.ua "Мы не ожидаем, что будет миллион украинцев за первые 12 месяцев. 40% это будут европейские путешественники, которые будут приезжать в Украину. Украина становится очень привлекательной туристической точкой. То есть мы ожидаем, что мы привезем сотни тысяч европейцев в Киев, во Львов и через некоторое время, вероятно, в Одессу, в другие города", – отметил он.По словам О'Лири, Ryanair планирует целую серию инвестиций в Украину."Мы действительно будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, вероятно, не в столь отдаленном будущем, говорить даже о открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины, в других аэропортах", – заявил директор компании.Он поблагодарил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна "за очень жесткие переговоры, которые прошли в последние месяцы"."И, знаете, как в футболе чувствуешь себя: Украина играет с Ирландией и практически ирландцы проигрывают и проигрывают, но сама конкуренция важна. Нам понравился этот матч", – отметил О'Лири.Сегодня он подписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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